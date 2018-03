LECCO – Dalle 14 aperte le urne per lo spoglio delle elezioni regionali. Primissimo seggio scrutinato in Lombardia (un plebiscito per Attilio Fontana) quello di Morterone.

Intanto iniziano ad affluire i risultati definitivi.

Li pubblichiamo insieme a notizie, proiezioni ed altro ancora. In attesa degli esiti completi, comprensivi dei nomi dei nuovi consiglieri regionali – previsti in serata.



————————————————————————-

————————————————————————–

19:41 Definitivi a Mandello del Lario

FONTANA 3.414 – 53,72% (LEGA 35, FI 13)

GORI 1.701 – 26,76% (PD 17)

VIOLI 1.038 – 16,33%

19: 35 Definitivi a Bellano

FONTANA 1.256 – 62,39% (LEGA 41, FI 16, FDI 5)

GORI 517 – 25,68% (PD 17)

VIOLI 192 – 9,53%

19: 33 Definitivi a Malgrate

FONTANA 1.078 – 45,16% (LEGA 25, FI 14)

GORI 831 – 34,81% (PD 24)

VIOLI 415 – 17,38%

19: 31 Definitivi a Garlate

FONTANA 788 – 49,55% (LEGA 32, FI 13)

GORI 499 – 31,38% (PD 21)

VIOLI 253 – 15,91%

19:25 Definitivi a Civate

FONTANA 1.081 – 46,69% (LEGA 32, FI 10)

GORI 709 – 30,6% (PD 21)

VIOLI 425 – 18,35%

19:20 Definitivi a Ballabio

FONTANA 1.317 – 55,52% (LEGA 38, FI 13)

GORI 605 – 25,5% (PD 17,7)

VIOLI 375 – 15,80%

19:05 Nel dato assoluto resta in vantaggio Attilio Fontana col 53,53% (1.649 sezioni scrutinate su 9.227). Per Gori il 26,61%, Violi al 16,25%.

19:01 Definitivi a Margno

FONTANA 192 – 76,49% (FI 37 LEGA 34)

GORI 29 – 11,55% (PD 6,6)

VIOLI 23 – 9,16%

19:00 Definitivi a Primaluna

FONTANA 872 – 71% (LEGA 45, FI 16, FDI 9)

GORI 230 – 17,42% (PD 11)

VIOLI 112 – 9,12%

18:51 Definitivi Regione a Cremeno

FONTANA 600 – 66,44% (LEGA 39,83, FI 22,10, FDI 3,66)

GORI 158 – 17,49% (PD 11,7)

VIOLI 124 – 13,73%

18:42 Definitivi Regione ad Introbio:

FONTANA 778 – 67,12% (LEGA 44, FI 16, FDI 5,8)

GORI 230 – 19,84% (PD 12)

VIOLI 130 – 11,2%

*** BREAKING NEWS ***

18:28 [Oltre le Regionali]

MATTEO RENZI SI DIMETTE (PIÙ AVANTI)

Il “rottamatore” riconosce la sconfitta, ma con stizza:

“Chi ha vinto non ha i numeri per governare, e tutto risale al Referendum bocciato. Non faremo mai accordi, mostrino il loro valore se ne sono capaci“.

18:15

LA CONFERENZA DELLA LEGA LECCHESE IN DIRETTA FACEBOOK

18:11 Risultati definitivi di Barzago:

FONTANA 808 – 56,74% (LEGA 40, FI 13)

GORI 388 – 27,24% (PD 19,5)

VIOLI 204 – 14,5%

18:22 Definitivi Regione a Cassina Valsassina:

FONTANA 219 – 71,10% (LEGA 40, FI 27)

GORI 54 – 17,53% (PD 8,7)

VIOLI 29 – 9,4%

18:05 Regione Lombardia, proiezione copertura al 90% (la7):

Fontana 48,5%, Gori 27,6%

17:55 Commenta il segretario provinciale Flavio Nogara: “Il risultato è ottimo, direi storico. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e i lecchesi che hanno creduto in questo progetto. Ora non bisogna deludere le aspettative. Del resto questo risultato si sentiva nell’aria. Il PD ha deluso la gente, ora tocca a noi”.

E sui consiglieri regionali lecchesi della Lega: “Speriamo due”

17:44 [Oltre le Regionali] Quasi certo di un posto alla Camera il sindaco di Oggiono Roberto Ferrari: il meccanismo di acquisizione di un altro parlamentare per la Lega era legato al superamento della soglia del 29% su base provinciale – dato abbondantemente superato in questa tornata elettorale grazie all’utentico “boom” di voti per il partito di Salvini.

17.35 Arrivata Antonella Faggi in via Fratelli Cairoli alla sede del comitato elettorale del Carroccio. ”Salvini in questi ultimi tre anni ha portato la Lega molto in alto e sono stata contenta di aver contribuito a questa sua maratona. Sono felice anche per il ruolo della Lega nella coalizione. Ora mi ricorderò delle persone del mio territorio e del mio collegio, farò del lavoro di squadra”. L’ex prima cittadini di Lecco ringrazia i cittadini per la fiducia con cui l’hanno delegata e che non vuole deludere: “La considero anche una vittoria personale”.

Per il governo: “Mi affido alla capacità politica di Salvini”.



17.31 Definitivi Dorio

FONTANA 126 – 63% (LEGA 40, FI 12, FDI 6)

GORI 53 – 26,5% (PD 16)

VIOLI 19 – 9,5%

17.26 Definitivi nel nuovo Comune di Valvarrone

FONTANA 206 – 64,77% (LEGA 40, FI 16, FDI 5)

GORI 61 – 19,18% (PD 14)

VIOLI 40 – 12,57%

17:21 Preferenze di Barzio:

Piazza 47, Nogara 24, Formenti e Straniero 13, Comi 12, F. Boscagli 3, A. Invernizzi e Gagliardi 2, C. Galli 1

17:14 Definitivi da Barzio:

FONTANA 499 – 63% (LEGA 40, FI 20)

GORI 179 – 22,89% (PD 16)

VIOLI 93 – 11,89%

17:08 Definitivi a Casargo:

F.I. 139, Lega 135, Fdi 29, Noi 3, Pensionati 3, Fontana 2.

Preferenze: Piazza 78

17:00 REGIONE sezioni 192 / 9.227

FONTANA 46.016 – 52,45% (LEGA 32, FI 15)

GORI 24.407 – 27,2% (PD 17)

VIOLI 13.966 – 15,92%



16:55 Calcoli in corso sui consiglieri in Regione: con la vittoria di Fontana 48 vanno al centro destra, di cui 25-28 alla Lega e una decina o poco più a Forza Italia

16:50 Iniziano a circolare i pronostici sui tre possibili consiglieri regionali “lecchesi”: Straniero (Pd) sembra tranquillo, mentre il boom della Lega ‘rischia’ di vanificare il lavoro sulle preferenze di Mauro Piazza (F.I.) a favore di ben DUE candidati del Carroccio tra Formenti, Nogara e Zambetti



16:45 A Taceno

FONTANA 236 – 75,88% (LEGA 48, FI 20, FI 9,5)

GORI 45 – 14,5% (PD 9)

VIOLI 26 – 8,36%



16:41Ad Esino Lario risultati finali:

FONTANA 352 – 78,74% (LEGA 43, FI 30)

GORI 49 – 10,96% (PD 6,5)

VIOLI 37 – 8,27%

16:38 Terza proiezione Lombardia (La7). Aumenta il distacco: Fontana 46,2%; Gori 28%; Violi 21%

16:37 Le preferenze di Crandola: Piazza 53, Spezzaferri 1, Gagliardi 1, Boscagli 5, Invernizzi 1, Formenti 2, Galli 3.

16:35 Finali da Crandola Valsassina:

FONTANA 134 – 77,45% (FI 43; LEGA 29)

GORI 60 – 16,18% (PD 9)

VIOLI 6 – 3,46%



16:31 Prime notizie da Taceno:

FONTANA 75,88%-GORI 14,46-VIOLI 8,36



16:25 Altri esiti definitivi: a Moggio

FONTANA 208 – 66,45% (F.I .39; LEGA 26)

GORI 60 – 19,16% (PD 12,08)

VIOLI 42 – 13,41%

16:16 Torniamo alle regionali. Definitivi a Parlasco:

FONTANA 85 – 84,15% (LEGA 28; FDI 26; FI 25)

GORI 12 – 11,88% (PD 8,42)

VIOLI 2 – 1,98%

16:09 (off topic) Senato: Formigoni non eletto

Roberto Formigoni non è stato eletto al Senato in Lombardia. Il lecchese ed ex governatore lombardo, condannato in primo grado a sei anni per il caso Maugeri, era candidato al plurinominale per ‘Noi con l’Italia’, il partito non ha raggiunto il 3% e sono stati eletti solo i due candidati nei collegi uninominali: Maurizio Lupi e Alessandro Colucci.

16:07 Definitivi da Vendrogno:

FONTANA 143 – 80,33% (FDI 40,90; LEGA 21,59; FI 17)

GORI 71 – 11,79% (PD 9,65)

VIOLI 12 – 6,74%

16:05 Definitivi da Pagnona:

FONTANA 141 – 66,82% (LEGA 55,61; FI 11,76%)

GORI 49 – 23,22% (PD 14,43)

VIOLI 17 – 8,05%

16:00 Applauso per Gori dai militanti nel quartier generale della lista sconfitta a Milano. Il sindaco di Bergamo ha riconosciuto la sconfitta, ora spera in “numeri meno brutti”

15:48 Proiezione proveniente da La7: Fontana 45%, Gori 31%, Violi (5Stelle) 19%, Rosati Leu 2,3%

15:33 Proiezione di Swg sul 20% del campione totale: Fontana al 45,1% – Gori 29,3

15:30 Prima proiezione: Fontana 39,1% Gori 34,3%. Violi (5Stelle) sopra il 20%, cinque anni fa non andò oltre il 14.